المبعوث الأمريكي: تردي الوضع الأمني الإقليمي يستوجب دعم تشكيل جيش موحد لليبيا

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري السفير يونغ، في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر: إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ‎ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.

وكان المبعوث الأمريكي، التقى أمس برئيس الكونغو ساسو نغيسو، ووزير الخارجية الكونغولي غاكوسو، في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وأكد نورلاند، دعم بلاده وجمهورية الكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وذكر المبعوث الأمريكي، أنه أبلغ رئيس الكونغو ساسو نغيسو، ووزير الخارجية غاكوسو، عن تقدير بلاده لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

كما ذكر أنهم اتفقا أيضاً على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ‎ليبيا، استعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.

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