معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في مايو المقبل

الوطن| رصد

أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة، بالشراكة مع شركة ليبيا اللوجستية، تنظيم معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في دورته الثانية، بمعرض مصراتة الدولي في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو المقبل، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في خدمات النقل والشحن الجوي والبري والبحري، والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز القطاع الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال في المنطقة، وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات ورجال الأعمال المشاركين في هذه الفاعلية وتعزيز مفهوم دعم سلاسل الامداد.