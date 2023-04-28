قوات الساحل الغربي توضح بشأن انسحاب تمركزاتها من الزاوية

أكدت المنطقة العسكرية الساحل الغربي أن قواتها انسحبت من تمركزاتها في مدينة الزاوية وعادت إلى ثكناتها بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل من وصفتهم بالخارجين عن القانون والمأجورين، في محاولة يائسة لاستفزازها وخلق فتنة داخل المدينة.

وقالت المنطقة في بيان لها أنّه ” بعد دقائق من تمركز قوات الجيش الليبي من منتسبي المنطقة العسكرية في مدينة الزاوية، وتحديدًا في الإشارة الضوئية الضمان، قام عدد من الخارجين عن القانون والمأجورين بإطلاق النار على تمركزات الجيش، وتعرضت تمركزات أخرى إلى القذف بالحجارة من مجهولين، في محاولة يائسة لاستفزاز أبناء المؤسسة العسكرية، وخلق فتنة داخل المدينة، يسعى إليها بعض المندسين وأعداء قيام دولة القانون والمؤسسات”.

وأضافت أن الأوامر صدرت من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، إلى كافة الوحدات العسكرية بالانسحاب والعودة إلى ثكناتها، حفاظًا على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة والأجندات الخاصة.

ونفت المنطقة العسكرية الأخبار المتداولة بشأن إطلاق النار على المواطنين مؤكدة أنها عارية عن الصحة تمامًا.

وأكدت المنطقة العسكرية الساحل الغربي في ختام بيانها بأن كافة الخيارات مفتوحة للقضاء على أوكار الجريمة في مدينة الزاوية ، وإنها على تواصل دائم ومستمر مع كافة مشايخ وشباب وأهالي المدينة وأنها لن تتركهم رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون .