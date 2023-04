ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على التغريدة التي نشرها خالد المشري بشأن أداء حكومة تصريف الأعمال.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المشري يصفي في حساباته مع الدبيبة وهو يعلم أن المشكلة ليست من هذه الحكومة أو التي قبلها.

وتابع “الحكومات تصدر في الورق بمسمى قرارات وتصرف في فلوس، لكن لا القرارات ولا الفلوس تنهي الميلشيات، الميلشيات ينهي وجودها جيش، والجيش هو أكبر محارب له”.

Shares

The post الصغير: المشري يصفي حساباته مع الدبيبة وهو يعلم أن المشكلة ليست من هذه الحكومة أو التي قبلها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية