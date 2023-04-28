| اليونسيف تكشف حصيلة عملها في ليبيا خلال سنة 2022

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2023/04/28 على الساعة 20:42

: كشفت منظمة اليونيسيف، الخميس، حصيلة عملها في ليبيا خلال سنة 2022، وذلك في إطار مرافقة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي لضمان حصول أي طفل في ليبيا على الحماية.

وحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصلت خدمات اليونيسف إلى 81621 طفلا فيما تحصل 17325 طفلا وآباؤهم على دعم نفسي وتحصل 40277 طفلا وآباؤهم على دورات توعوية حول الحماية من المخاطر.

وأضافت المنظمة أن937 عاملا بالشؤون الاجتماعية ومستشارا تربويا تلقوا تدريبات فيما شارك 13 مسؤولا عن حماية الأسر والأطفال في رحلة دراسية إلى الأردن.



