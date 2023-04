وزارة الداخلية تزيل التعديات على حرم طريق السكة الحديد بمدينة الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الجمعة، عن إزالة المباني المتعدية على حرم طريق السكة الحديد بمدينة الخمس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بناء على أمر مكتب النائب العام تستمر بمشاركة دوريات جهاز الشرطة الزراعية في إزالة التعديات الواقعة على حرم طريق السكة بمدينة الخمس وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء وفقاً للتشريعات النافذة.

وكانت وزارة الداخلية حددت في 21 أبريل الجاري، المباني المخالفة الواقعة داخل حرم السكك الحديدية بمدينة الخمس تمهيدا لإزالتها، على أن تجرى أعمال الإزالة بعد عيد الفطر.

