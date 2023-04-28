الزحوف: الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية لتأمين مدينة الزاوية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف إنه تم الاتفاق مع رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد في اجتماعه مع حكماء وأعيان الزاوية والحراك الشبابي بالمدينة على تشكيل لجنة تسمى لجنة 15.

الزحوف وخلال تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن أوضح أن اللجنة ستضم ضباطًا من الجيش الوطني من داخل مدينة الزاوية،وضباطًا من مديرية الأمن، وأفرادًا من الحراك الشبابي ومن الحكماء والأعيان.

هذا وأضاف الزحوف أنه سيبدأ التنسيق حالياً على ترتيب انتشار القوة الأمنية والعسكرية داخل المدينة، والبدء في عملية مكافحة ظواهر انتشار المخدرات والجريمة.