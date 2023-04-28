لتردي الوضع الأمني الإقليمي..نورلاند: تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا أمر مهم

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند اليوم الجمعة، أن تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا أمر مهم.

وأكد نورلاند في تغريدة نشرت عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” :”سعدت اليوم بلقاء قائد القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا الجنرال لانغلي و السفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، في شتوتغارت”.

وتابع المبعوث الأمريكي :”تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.