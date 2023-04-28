عبد الله الكبير: تطورات السودان ستوثر على الاستقرار الهش في ليبيا

رجح المحلل السياسي الليبي ” عبد الله الكبير “، مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الاجتماع مع مختلف الأطراف تحضيرا للإعلان عن تشكيل اللجنة التوجيهية العليا في حال فشل لجنة “6+6” في التوافق على القوانين الانتخابية.

وقال «الكبير» في تصريحات صحفية، إن تطورات السودان ليست مؤامرة على ليبيا هذا الانفجار بين البرهان وحميدتي”، لافتا إلى أنها “ستوثر على حالة الاستقرار الهش في ليبيا، فإذا تورط أحد أطراف الصراع الليبي في صراع السودان فإن التداعيات ستكون خطيرة”.

وتابع أن “المبعوث الأممي يريد أن يلزم لجنة (6+6) بالتوصل إلى إنجاز مهامها في وقت محدد ما يشكل المزيد من الضغط على اللجنة”.

وأردف الكبير أنه “من المرجح أن يواصل باتيلي الاجتماع بالأطراف المختلفة ومع ممثلي الأحزاب ومنظمات ومع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقبائل”.

وختم موضحًا أنه “سيتم التحضير للإعلان عن تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لتولي أمر التوافق على قوانين انتخابية إذا أخفقت لجنة مجلسي النواب والدولة (6+6)”.