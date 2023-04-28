الوطنية للنفط تحتفي باليوم الوطني للسلامة

العنوان-طرابلس

احتفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، باليوم الوطني و العالمي للسلامة والصحة، الذي يحتفل به في 28 أبريل من كل عام، ويجسد بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة.

وقدم مجلس إدارة المؤسسة التهنئة إلى جميع العاملين بقطاع النفط والغاز، خصوصا رجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والصحة المهنية في مختلف المواقع النفطية على جهودهم لتطبيق قواعد السلامة وحماية البيئة.

وأكد المجلس إن اليوم فرصة للجميع من أجل مواصلة العمل لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة، ومنح الأولوية القصوى لمبدأ الوقاية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية العمال والمنشآت على حدٍ سواء؛ لوضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل واتخاذ ما يلزم من ضوابط لرفع هذه المخاطر أو خفضها إلى الحد الأدنى.

وتابع المجلس أن الخطط الطموحة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهنا في رفع معدلات الإنتاج تدفع إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ ما يلزم من ضوابط من أجل بيئة عمل آمنة للعاملين في جميع المرافق النفطية ولمقدرات البلاد، واختتمت المؤسسة الوطنية للنفط بيانها قائلة: “فالسلامة أولا وهي دعامة الإنتاج”.