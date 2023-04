ليبيا – أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “أبلغت الرئيس ساسو نغيسو ووزير الخارجية غاكوسو عن تقديرنا لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة”.

وأشار نورلاند إلى اتفاقه مع رئيس الكونغو ووزير الخارجية على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة، مختتمًا: “أنا ممتن لحفاوة الاستقبال في برازافيل بوانت-نوار”.

Shares

The post نورلاند: واشنطن وجمهورية الكونغو تدعمان جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية