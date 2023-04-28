| نورلاند: تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا أمر مهم

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2023/04/28 على الساعة 23:16

: أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أن تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا يكون قادرًا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين،أمر مهم.

جاءت ذلك خلال اجتماع نورلاند في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم مع قائد القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا “أفريكوم”، الجنرال مايكل لانغلي، ونائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، والسفير يونغ.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها على “تويتر”: “سعدت اليوم بلقاء قائد القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا الجنرال لانغلي والسفير يونغ، نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري، في شتوتغارت”.

وأضاف السفير الأمريكي:”تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.

وأمس الخميس، قال نورلاند إنه اتفق مع رئيس الكونغو ساسو نغيسو، على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.

وأضاف نورلاند، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية على “تويتر”، أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وخلال اللقاء أبلغ السفير الأمريكي الرئيس ساسو نغيسو ووزير خارجيته جان كلود غاكوسو تقدير الولايات المتحدة لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.