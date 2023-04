البحث الجنائي بنغازي يعلن القبض على شخص بتهمة التزوير والنصب على محلات الذهب

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي القبض على مواطن يتمهن التزوير والنصب على التجار.

وأوضحت الإدارة العامة أن صاحب محل بيع مجوهرات تقدم بشكوى ضد مجهول، بتهمة شراء طاقمين ذهبيين عبر صك مصرفي مزور بقيمة 97 ألف و900 دينار.

وأوضحت الإدارة أنه عقب تفريغ كاميرات داخل محل بيع الذهب، الواقع بشارع دبي توصل المحققون إلى شخصية الرجل مقدم الصك المصرفي المزور.

وتابع الجهاز أنه عند القبض على المتهم والتحقيق اعترف بتزوير الصكوك عبر جهاز كمبيوتر، مشيرا إلى العثور على مصوغات ذهبية عند تفتيش المنزل.

وأضافت الإدارة أن المتهم اعترف بإجرائه عمليتي نصب أخريين بذات الطريقة، عبر صكوك مزورة الأول بقيمة 50 ألف دينار، والثانية بقيمة 8 آلاف دينار.

المصدر: الإدارة العامة للبحث الجنائي

