الخطوط الجوية الليبية: آخر موعد لنقل المعتمرين من جدة 30 أبريل

قالت شركة الخطوط الجوية الليبية إن آخر موعد لنقل المعتمرين من جدة سيكون يوم الأحد المقبل الموافق الـ 30 من أبريل الجاري.

ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع فيسبوك منشور قالت فيه: “نود التنويه لمسافرينا الأعزّاء المعتمرين الذين لديهم تذاكر سفر تحمل التأكيد للموعد على خط جدة – معيتيقة عبر الخطوط الجوية الليبية ستكون آخر رحلة تشغيلية يوم 30 أبريل الحالي”.

وأكدت الشركة أنها غير مسؤولة عن المسافرين الذين لديهم تذاكر وتخلفوا عن مواعيد حجوزاتهم بعد هذا التاريخ.

