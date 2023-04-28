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“العمليات المشتركة” تضبط كميات كبيرة من “الكوكايين” شرق مصراتة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

تمكنت قوة العمليات المشتركة أثناء قيامها بتسيير دوريات روتينية لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية ، من ضبط عدد من العبوات التي تحمل بداخلها (50) كيلوجرام من مسحوقالكوكائينالمخدر عالى النقاء ملقاة على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر من (70) كيلو متر شرق مدينة مصراتة.

وتعتبر هذه الكمية أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن من مخدر الكوكائين.

هذا وتستمر قوة العمليات المشتركة في تسيير دورياتها وبشكل مُنتظم في مختلف المدن والمناطق الليبية ، لمراقبة جميع الطرق التي تستخدم في أعمال التهريب بكافة صورها ، وأنواعها بمساندة جوية من جهاز الطيران الإلكترونيمركز مصراتة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

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العمليات المشتركة شرق مصراتة ضبط أكبر كمية من الكوكائين ليبيا

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الوطن الليبية

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