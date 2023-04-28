“العمليات المشتركة” تضبط كميات كبيرة من “الكوكايين” شرق مصراتة

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تمكنت قوة العمليات المشتركة أثناء قيامها بتسيير دوريات روتينية لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية ، من ضبط عدد من العبوات التي تحمل بداخلها (50) كيلوجرام من مسحوق “الكوكائين” المخدر عالى النقاء ملقاة على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر من (70) كيلو متر شرق مدينة مصراتة.

وتعتبر هذه الكمية أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن من مخدر الكوكائين.

هذا وتستمر قوة العمليات المشتركة في تسيير دورياتها وبشكل مُنتظم في مختلف المدن والمناطق الليبية ، لمراقبة جميع الطرق التي تستخدم في أعمال التهريب بكافة صورها ، وأنواعها بمساندة جوية من جهاز الطيران الإلكتروني – مركز مصراتة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .