ترحيل 24 مهاجر غير شرعي من ذوي السوابق والمتسولين ومن لديهم قيود امنية لبلدانهم

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، 24 مهاجر غير شرعي من ذوي السوابق والمتسولين ومن لديهم قيود امنية، لبلدانهم عن طريق منفذ مساعد الحدودي ومن ثم الى السلطات المصرية وتسليمهم الى الجمرك المصري بناءً على تعليمات رئيس الفرع العميد اشرف هويدي.

وفي ذات السياق ضبطت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، 21 مهاجرا غير قانوني، داخل استراحة تُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية، في القربولي.

وأشارت الإدارة إلى أن المهاجرين ينحدرون من 4 دول، هي بنغلادش و باكستان و مصر والهند.