الأبلق: هناك خلافا دوليا حول المسألة الليبية

أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن “هناك خلافا دوليا حول المسألة الليبية، وبذلك لم يستطع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رسم مسار اختيار اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها”.

وقال الأبلق في تصريح صحفي، إن “ما طرحه باتيلي في السابق أمام مجلس الأمن الدولي يعبر عن رؤية عامة تفتقد لمسار تنفيذي وآلية واضحة وبذلك ونتيجة التجاذبات المحلية والخلاف الدولي فإن باتيلي لم يستطع تحديد آلية اختيار اللجنة بعد”.

وأضاف أنه “معضلة اجتماع اللجنة المشتركة (6+6) تكمن في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي ستكون عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وختم الأبلق موضحًا أن “أساس الحل يكمن في انتخابات تشريعية فقط، الأمر الذي يمكن المجلس التشريعي الجديد من استكمال المرحلة الانتقالية، أما الانتخابات الرئاسية فلن يكتب لها النجاح وربما تفضي بالبلاد إلى مزيد من الفوضى”.