داخلية البرلمان تطالب حكومة الدبيبة القيام بواجبها لما يحدث في الزاوية

حمل رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، حكومة الوحدة مسؤولية ما تشهده مدينة الزاوية من أحداث، وطالبها باعتبارها الجهة التنفيذية المسيطرة على مدينة الزاوية، القيام بواجباتها الأمنية تجاه المدينة، وذلك بالعمل على الإيقاف الفوري للاشتباكات وفرض القانون وحماية المدنيين.

وأعرب الحراري، عن بالغ قلقه للأحداث المؤسفة في مدينة الزاوية، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لفض الاشتباكات وفرض سيادة القانون ، ورفع المعاناة عن الضحايا والمدنيين والكشف عن الانتهاكات التي وقعت وملاحقة مرتكبيها، بما فيها تورط أجانب في تعذيب مواطنين ليبيين.

ووجه “الحراري ” دعوته لحكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الجهة التنفيذية المسيطرة التي تتولى زمام الأمور في المنطقة للقيام بواجباتها الأمنية تجاه مدينة الزاوية وذلك بالعمل على الإيقاف الفوري للاشتباكات وفرض القانون وحماية المدنيين ، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم وفقا للقوانين ، ومداهمة أوكار الجريمة وتهريب المخدرات والوقود .

كما دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان، النائب العام لفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المختلفة وملاحقتهم قانونياً ، محذرا من أن التساهل تجاه مايحدث في مدينة الزاوية سيهدد بانتشار الفوضى وانتهاك سيادة القانون و سيكون له عواقب وخيمة .