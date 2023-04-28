وزير الخارجية الروسي يدعو الغرب للكشف عن أهدافه في “ليبيا”

لمّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى عدم نجاح الجهود الغربية لحل الأزمة الليبية، مشيرًا خصوصًا إلى دعوات فرنسا لعقد مؤتمرات لإجراء انتخابات لم تفضِ إلى شئ، داعيًا الدول الغربية إلى الكشف عن أهدافها في ليبيا والعراق وأماكن أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، باعتبار بلاده ترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

واستشهد لافروف بما يحدث في ليبيا إلى أحداث العراق وتحديدًا في مايو 2003 حيث «أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش أثناء وجوده على متن حاملة طائرات، أن الديمقراطية قد انتصرت في العراق»، وتساءل الوزير الروسي بتهكم عما حدث لهذا البلد من وقتها

معتبرا، أن «الأمر نفسه ينطبق على ليبيا»، وأشار إلى أن سياسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الخاصة بـ«التقدم من وراء الكواليس»، وضعت الأوروبيين في المقدمة.

ووصف ما أعقب ذلك بـ«الانتهاك الخطير» لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا فقط إلى إنشاء منطقة حظر طيران لمنع طائرات معمر القذافي من التحليق، بينما ذهب حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى «قصف البلاد بأكملها التي أصبحت الآن في حالة خراب»، بحسب تعبيره.

منتقدا الحديث الغربي عن جداول زمنية لحل الأزمات، وقال إن فرنسا دعت مرارًا إلى عقد مؤتمرات بشأن ليبيا خلصت إلى ضرورة إجراء الانتخابات، لكن شيئًا لم يتغير ولم تجرِ هذه الانتخابات إلى الآن.

وبعدما لفت إلى إظهار موسكو أهداف جزء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دعا الغرب إلى الكشف عن الأهداف التي يسعون إليها في ليبيا والعراق وأماكن أخرى.