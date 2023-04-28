العامة للكهرباء تعلن مواصلة استكمال صيانة خط التميمي- درنة

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة مواصلتها استكمال صيانة خط التميمي- درنة رقم ( 2 ) جهد 220 كيلو فولت.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن نسبة الإنجاز في صيانة الخط متقدمة بلغت حوالي 75%.

وأضافت شركة الكهرباء أنه يجري حالياً العمل على استكمال ما تبقى من أبراج الشد لعدد ( 7 ) أبراج.

وأشارت إلى أن هذا المشروع المنفذ من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة للنقل، يأتي في إطار جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية لما لها من أهمية في تعزيز الشبكة وتأمين استقرارها.