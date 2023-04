تزامنًا مع أحداث الزاوية.. المشري: حكومة الدبيبة تتغافل وتتجاهل عما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية

ليبيا – علق رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان على أداء حكومة تصريف الأعمال.

المشري قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة للأرضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية، نجد الحكومة تنشغل بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة، المهم هو أن خزائن بنكها المركزي مفتوحة لها على اتساعها”.

واعتبر أن الحكومة انشغلت بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية ما جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومترًا.

