| الحداد: مستعدون للدفاع عن الزاوية ومطالب المحتجين مشروعة

: أعلن رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تشكيل لجنة تسمى لجنة 15، تضم ضباطًا من الجيش الليبي من داخل مدينة الزاوية، وضباطًا من مديرية الأمن، وأفرادًا من الحراك الشبابي ومن الحكماء والأعيان لحفظ الأمن بالمدينة.

وقال الحداد خلال اجتماعه مع حكماء وأعيان الزاوية والحراك الشبابي بالمدينة، بعد وصوله إليها اليوم الجمعة، إن الجيش مستعد للدفاع عن أهالي الزاوية وعلى الوطن، مؤكدًا على أن مطالب المحتجين مشروعة.

وأشار إلي أنه سيبدأ التنسيق الآن على ترتيب انتشار القوة الأمنية والعسكرية داخل المدينة، والبدء في عملية مكافحة ظواهر انتشار المخدرات والجريمة ونحو ذلك.

وأكد الحداد خلال كلمة له في زيارته لجموع المتظاهرين بميدان الزاوية، بأن القوات العسكرية على استعداد تام للدخول وبسط الأمن ومحاربة أوكار الجريمة والخارجين عن القانون، وذلك للمحافظة على المدينة وأهلها وتاريخها ومنع أي خرق فيها.

وقال رئيس الأركان العامة خلال زيارته للمتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة الزاوية إن مطالبهم مشروعة، وإن الدولة لديها القوة الكافية لتأمين المدينة ومختلف المناطق وإن هناك حلولا مرضية لأهالي المدينة سيتم تنفيذها، مضيفًا “نحن لا نتهرب من المسؤولية بل أتينا لنلحق بأولئك الشهداء الأبرار”.

وجاءت زيارة الحداد إلى الزاوية بعد قيام محتجين في وسط مدينة الزاوية بطرد اللواء 52 مشاة بعد لحظات من دخوله وسط المدينة؛ متهمين إياه بالاستعانة المرتزقة السوريين.

وذكر الحداد، بأن عناصر المؤسسة العسكرية في مدينة الزاوية قد تعرضوا للاستغلال، مضيفًا أنه سيتم العمل على تأمين ليبيا ومحاربة المخربين وتجار السلاح والمخدرات ليعم الاستقرار داخل الزاوية وبكل مدن ليبيا على حد وصفه.

وفجر أمس الخميس شهدت مدينة الزاوية اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تم نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.

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