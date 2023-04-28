مجلس حكماء الزاوية يستنكر جريمة تعذيب مواطنين بأيدي أفارقة

الوطن| رصد

استنكر مجلس حكماء وأعيان مدينة الزاوية في بيان له اليوم الجمعة قضية تعذيب أبناء المدينة بأيدي مرتزقة أفارقة مجندين من قبل بعض المجرمين، محملين مرتكبيها المسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاق والإنسانية

وحمل المجلس في بيانه المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية لمكافحة هذه الظواهر والقضاء على مثل هذه الجرائم في المدينة .

وطالب المجلس كافة التشكيلات المسلحة في المدينة على مختلف مسمياتها وتبعيتها بطرد كافة المرتزقة والليبيين الخارجين عن القانون مؤكدا على مشروعية مطالب حراك أهالي الزاوية .

داعيا في الوقت ذاته المحتجين بأن يحافظوا على التظاهر السلمي وعدم الانجرار وراء أعمال التخريب وقفل الطرقات ومؤسسات الدولة التي تمس المواطن بشكل كبير.