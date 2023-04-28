ضابط شارك في عملية الكرامة.. يسرد لوكالتنا تأسيس النواة الأولى للجيش الوطني – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كنا معكم في الجزء الثاني من حكاية الضابط، محمد القذافي الذي شارك في عملية الكرامة، حيثُ روى لنا القذافي في الجزي الأول، تفاصيل مشاركته في اشتباكات «البمّبه» التي قال إنها كانت شديدة الخطورة، واتسمتْ بالشراسة.. وقال عن اشتباكات منطقة «بنينا» الأشدّ وأقوى.. كما تحدث أيضًا عن تفاصيل إصابته بقذيفة هاون نارية حطْت بالقرب منه.

لم أعيّ.. إلا وأنا في فراش المستشفى!

يواصل.. أصيب 9 عناصر من مدينة طبرق بذات القذيفة، وأنا أصبت بشظايا في اليد والرقية والرأس، وأردف قائلاً: الشظايا لاتزال في جسدي حتى هذه اللحظة!

يُكمل تفاصيل الحكاية.. استمر العدو بقصفنا، بدا القصفُ غزيرًا وكأنه مطر!

أما عن ملف العلاج.. يقول محمد القذافي: نُقلنا للجمهورية المصرية لتلقي العلاج؛ ولكن للأسف لم نتلقاه.. ولا نعلم السبب، ولكن تم نقلنا لخارج الديار لتلقي العلاج الأفضل.

وأخذ يتحدث.. لقد دعمنا المواطنون، قدموا لنا أموالهم، ومأكولاتهم، ولباسهم العسكري وآمنوا بنا، وبقضيتنا.. ألا وهي تحرير الوطن من دنس الإرهاب.

يواصل.. بعد تلقينا للعلاج، عدنا لأرض الوطن.. وفور رجعونا.. التحقنا على الفور بمحاور القتال لاستئناف ما بدأناه…

حيثُ نفذنا عددًا كبيرًا من العمليات النوعية لزعزعت الخلايا النائمة والكشف عنها، وتكلّلت جميعها بالنجاح الساحق.. ومن بين تلك العمليات كانت عملية نوعية بالقرب من ليبيا الحرة – بوعطني.. حيثُ دخلنا على العدو ونفذنا هجومًا مدروسًا، وتمكنا من دحره والقضاء عليه، مخلفين ورائنا جرحى وقتلي من صفوق داعش الإرهابي..

يسرد الضابط محمد القذافي إحدى المواقف التي لاتزال عالقة في ذهنه.. بعد أن أنهينا عملية «بوعطني» شعرنا بالجوع الشديد، ولم يكن بحوزتنا سوى علبة تُونة.. قمنا بفتحها وسكبها على «كيس» وأكلناها!

يُكمل.. لن أنسى ذاك اليوم الذي غطينا في نومٍ عميق متلحفينا بصناديق ورقية للاحتماء من البرد القارص!

يعود الضابط محمد القذافي للحديث عن المعارك والمحاور القتالية.. في عيد الأضحى عام 2014، خُضنا أكثر المعارك ضراوة في منطقة بنينا، كان العدو من خلفنا، ومن أمامنا، حيثُ بدأنا القتال دون تردد أو خوف، على الرغم من الفروقات في الأعداد والأسلحة والذخيرة.. لكن الفارق الجوهري بيننا هو الرغبة، وقدسية القضية التي كنا ندافع عنها، فالعدو لم ولن يملُك قضية للدفاع عنها.. أما نحن فقد كانت قضيتنا جوهرية تمسُ سيادة الوطن!

يواصل الحديث.. في خضم المعارك الشرسة، تعرّض لنا قناص من أعلى سطح إحدى البنايات.. وتمكن من قنّصِ عددٍ كبيرٍ منا، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك.. تمكنا من إحراز تقدمٍ باهر، وحققنا النجاح الساحق، وقمتا بتحرير منطقة «بنينا» من قبضة الإرهاب.

كان هذا الجزء الثاني من الحكاية، ولمعرفة بقية القصة؛ تابعونا في الجزء الثالث.