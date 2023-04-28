القبض على تشكيل عصابي خلال مداهمة أحد أوكار تجارة المخدرات بالعجيلات  

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من قبضة العدالة.

وأوضح بيان جهاز الردع، “ورود معلومة عن وجود شُحنة من مخدر الحشيش في المنطقة الغربية تحديداً مدينة العجيلات، وبعد المداهمة تم القبض على التاجر ومعاونه في عملية خاطفة استهدفتهم في وكرهم وضبط عدد 110 قطعة (قرصة) من مخدر الحشيش”.

وأشار جهاز الردع، إلى أن “المقبوض عليهما كانا مسجونان في دولة تونس 12 عامًا في قضية مخدرات، وتم تسليمهم إلى ليبيا لتكملة فترة الحكم المحددة 20 عامًا إلا أنهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم بـ 8 سنوات”.