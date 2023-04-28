القبض على تاجريْ مخدّرات هاربيْن من العدالة في العجيلات

تمكّن عناصر الجهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من قبضة العدالة.

وجاءت المداهمة بعد عملية تحرّ ورصد فور ورود معلومة عن وجود شُحنة من مخدر الحشيش في المنطقة الغربية تحديداً مدينة العجيلات، وعند المداهمة تم القبض على التاجر ومعاونه في عملية سريعة استهدفتهم في وكرهم وضبط عدد 110 قطعة (قرصة) من مخدر الحشيش.

وقال الجهاز إن المقبوض عليهما كانا مسجونيْن في تونس لمدة اثـــ12ــني عشرة سنة في قضية مخدرات، وتم تسليمهما الى ليبيا لتكملة فترة الحكم المحددة عشـــ20ــرون سنة الا أنهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم بثمان سنوات.