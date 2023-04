ليبيا – علق المحلل السياسي أحمد المهدوي على الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية والاحتجاجات ضد الميليشيات.

المهدوي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”، أكد أن انتفاضة أهالي الزاوية ضد المجموعات المسلحة خطوة أولى لإنهاء الوجود المسلح هناك.

