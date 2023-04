حرب السودان قد تؤجج علاقة حفتر مع النظام المصري

قال المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات إن الحرب في السودان ستزيد من أسباب الفتور بين خليفة حفتر ومصر، جراء دعم كل منهما لطرف معادٍ للآخر.

وذكر المركز في تقرير له، أن خليفة حفتر يميل إلى طرف قوات الدعم السريع “الجنجويد” والتي يقودها محمد دقلو “حميدتي”، بينما مصر تدعم الجيش السوداني بقيادة الجنرال “عبدالفتاح البرهان”.

وتابع المركز ان تباين المواقف بين مصر وحفتر إزاء الأزمة السودانية، يرجع إلى سعي الأخير في الضغط على النظام المصري من أجل العودة إلى دعمه بشكل مطلق على الساحة الليبية، بعد أن تراجع هذا الدعم، خلال الفترة الماضية.

وأضاف المركز أن حفتر ربما يرغب من خلال دعمه قوات “حميدتي” في التحول من قوة محلية إلى لاعب إقليمي عبر استغلال نفوذه العسكري والمساحة التي يسيطر عليها.

وأشار المركز إلى تداخل العلاقة والمنافع بين حفتر و”حميدتي” على صعيد الاستفادة الاقتصادية من خطوط التهريب بين ليبيا والسودان، أو من خلال تجنيد المرتزقة والذي أسهم بشكل فعال في تحقيق تقدم لقوات حفتر في حروبه السابقة.

وتابع المركز أنه بالرغم من كون حفتر حاضرا في مشهد الصراع في السودان، إلا أنه لا يملك قدرة التأثير على اتجاه الصراع فيها.

وبيّن المركز أن استمرار الحرب في السودان وطول أمدها، سيؤثر بشكل خطير على ليبيا، خاصة عند ازدياد حجم الدول المتدخلة والتي ستؤجج الصراع في السودان.

وأشار المركز إلى أن الجنوب الليبي يمكن أن يكون ساحة لتحريك الصراع السوداني، ونقطة تجمع وانطلاق نحو العمق السوداني، باعتبار أن ليبيا منطقة رخوة والأقرب إلى هناك.

ومنذ 15 أبريل الجاري تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة “عبد الفتاح البرهان”، وقوات الدعم السريع “الجنجويد” بقيادة محمد دقلو “حميدتي”.

المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات

