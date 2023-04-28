محمد إسماعيل يكلف الفنانين ونشطاء السوشيال ميديا بالوقوف معه بعد إهانته للباعة المتجولين والاعتداء عليهم

الوطن| رصد

كلّف رئيس الشركة العامة للنظافة محمد إسماعيل مجموعة من الفنانين والنشطاء الاجتماعيين بالوقوف معه وتجميل صورته، عقب انتشار فيديو له خارج نطاق الآداب العامة واعتدائه على الباعة المتجولين في طرابلس رغم حصولهم على إذن وتصريح بالعمل من الدولة.

العديد من النشطاء على منصات السوشل ميديا والفنانين الذين استعان بهم بن إسماعيل، وعبر مجموعة تدويناتٍ رصدها موقع الوطن اعتبروا أن تصرفه يعتبر أمراً طبيعياً في ظل منصبه الحالي الذي يشغله، وأن ما صدر عن رئيس الشركة العامة للنظافة يعتبر مبرراً ومنطقياً لأن العمل بهذا المجال يستوجب الحزم والصرامة مع المواطنين.