الصغير: محمد بن إسماعيل بدايته مليشياوي خريج أكاديمية النواصي

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انتقد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الليبية السابقة حسن الصغير، طريقة تعامل مدير عام شركة الخدمات العامة طرابلس محمد بن إسماعيل مع بعض الباعة المتجولين.

وقال الصعير :”محمد بن إسماعيل متعدد الأغراض فبدايته كان ميليشياوي يمتلك بندقية فقط ثم مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية قبل أن يزيحه فرج بومطاري ثم انتقل للعمل بشركة النظافة ببلدية طرابلس”.

وتابع الوكيل السابق للوزارة :”بين هذه وتلك عين محمد إسماعيل مراقبًا ماليًا في السفارة الليبية في تونس ثم مديرًا مكلفًا بشركة الكهرباء”.

وأضاف الصغير :”الجميع يعلم بأنه أدار ويدير كل هذه المناصب بالبلطجة الميلشياوية فهو خريج أكاديمية النواصي قبل أن يتخلى عنها لمصلحة رب العمل الجديد الدبيبة”.

وأكد بالقول :”لم أعلم ولم أقرأ ولم أشاهد بأن اختصاصات الحرس البلدي انتقلت لشركة النظافة والأشغال العامة فمخالفة الباعة المتجولين أو غيرهم من اختصاص الحرس البلدي دون غيره”.

واستطرد وكيل الوزارة :”محمد إسماعيل يرى بأن الحدائق ملك لشخصه وليس للدولة أو البلدية وعليه فكل ما فيها وما عليها يخضع لسلطانه ، لا تستغربوا بأن يصادر مستقبلا اختصاصات البحث الجنائي والنيابة العامة بالجرائم التي تحدث بالحدائق”.

ولفت الصغير في منشور على “فيسبوك” :”محمد إسماعيل الذي يتحدث عن القانون والمخالفات يبني عمارة بطرابلس وأخذ الرصيف العام من ضمن عمارته”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمحمد إسماعيل يتلفظ بألفاظ خادشة ويقوم بحركات لا أخلاقية خلال حديثه مع مع بعض الباعة المتجولين في حديقة فندق الكبير.