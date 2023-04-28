الوطنيــة لحقـوق الإنسـان تدعو إلى وضع خطة للتعاطي مع تدفقات النازحين من السودان

طالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، السُلطات الليبية، بوضع خُطة طوارئ إنسانية متكاملة للتعاطي مع التطورات الاوضاع الإنسانية وللتعامل مع تدفقات النازحين واللاجئين المتوقع قُدومهم من جمهورية السودان إلى الحدود الجنوبية لليبيا.

وقال بيان للجنة اليوم الجمعة إن وزارات الخارجية والتعاون الدولي والشوؤن الاجتماعية والنازحين وحقوق الإنسان والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الليبي، مطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية لهؤلاء اللاجئين والنازحين، وإنشاء مخيمات لاستقبالهم.

كما دعت، إلى التعاون مع المنظمات الدولية والأممية والمنظمات والمؤسسات الليبية الحكومية منها وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ميدان العمل الانساني، والعمل على إشراك هذه المنظمات، نظراً لما تملكه من قدرات وامكانيات وخبرات للتعاطي مع هكذا أزمات وظروف إنسانية استثنائية.