الأبلق: الانتخابات الرئاسية لن يكتب لها النجاح ومبادرة باتيلي تفتقد مسار التنفيذ

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ستكون عائقًا أمام إجراء الانتخابات، التي لن يُكتب لها النجاح، وربما تفضي بالبلاد إلى مزيد من الفوضى، وفق تعبيره.

الأبلق وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أشار إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن يستكمل المجلس التشريعي الجديد المرحلة الانتقالية، مضيفاً أن هناك خلافاً دولياً حول الأزمة الليبية، وأن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يستطع رسم مسار اختيار اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها، حيث إن طَرْحه أمام مجلس الأمن الدولي، يُعبر عن رؤية عامة تفتقد لمسار تنفيذي وآلية واضح.

واعتبر الأبلق أن باتيلي لم يستطع تحديد آلية اختيار اللجنة بسبب التجاذبات المحلية والخلاف الدولي.