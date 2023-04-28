مقتل شاب في صبراتة أثناء مشاجرة مسلحة

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قتل الشاب جمال المبروك الحراري برصاص أثناء مشاجرة مسلحة وسط مدينة صبراتة “طريق المشتل” غرب ليبيا.

الحراري من سكان منطقة حطين، تمت الرماية عليه بشكل مباشر أثناء المشاجرة، وتم إسعافه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه توفي على الفور.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط الآف الضحايا في صفوف المدنين بين قتيل وجريح، نتيجة الرماية العشوائية والمشاجرات المسلحة وعمليات السطو المسلح.