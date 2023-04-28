إلى أي حد يمكن أن تؤثر حرب السودان على إجراء الانتخابات الليبية؟

يبدي قطاع واسع من السياسيين الليبيين تخوفه من تأثير الحرب الجارية في السودان على خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الرامية إلى عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في بلادهم قبيل انتهاء العام الحالي، ويعتبرون أن الصراع الدائر في «الجارة الشقيقة» لن يسمح بإخراج عناصر «المرتزقة» المنتمين إلى جنسيات أفريقية من البلاد، وسط تخوفات من عمليات نزوح واسعة، واختراقات محتملة للحدود، مما يشتت جهود القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا التي تعاني الفوضى الأمنية منذ 11 عاماً.

ورأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال إذا ما استمرت الحرب في السودان، وتسببت في نزوح مدنيين ومقاتلين، فإن ذلك قد يؤثر على استقرار ليبيا، ولفت إلى أن «الانشغال الدولي بما يحدث في السودان قد ينعكس سلباً على حل الأزمة الليبية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني».

كما اعتبر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن الحرب السودانية «سيكون لها تأثير كبير على الأوضاع في ليبيا»، وقال إن لجنته ستعرض على جلسة مجلس النواب المقبلة تقريراً مفضلاً يتعلق بما يجب اتخاذه لحماية الحدود بين البلدين.

واستدراكاً لما قد يترتب على الصراع العسكري في السودان وتداعياته على الأزمة الليبية، سارع ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، إلى مناقشة الأزمة مع بعض الأطراف الأفريقية؛ حيث بحث مع رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، عددا من القضايا المرتبطة بالأزمة الليبية، من بينها المصالحة الوطنية، والانتخابات المنتظرة وتأمين الحدود. وقال نورلاند إن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو «تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد». مضيفا: «أبلغت الرئيس ساسو نغيسو ووزير الخارجية غاكوسو عن تقديرنا لقيادتهما في دعم المنتدى الوطني للمصالحة في ليبيا… كما اتفقنا أيضا على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة على أمن المنطقة».

وبخصوص تدهور الأوضاع في السودان، قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن ليبيا «وقفت، ويجب أن تقف موقف الحياد على مسافة واحدة بين أطراف الصراع المسلح (…)، ولم ولن تدعم أي طرف من الأطراف المسلحة على حساب الآخر». وعبروا في بيان أصدروه أمس عن إدانتهم لما يتعرض له الشعب السوداني الشقيق «من فتنة وصراع مسلح، لن يخرج منه أي طرف منتصراً، بل إن الخاسر الأول هو السودان الشقيق وشعبه الأبي». كما دعوا «الأشقاء» في السودان إلى «وقف هذه الاشتباكات فوراً، والاتجاه إلى طاولة الحوار تحت عنوان تحكيم الشعب السوداني في انتخابات عامة تحسم التنافس على السلطة بقرار من الشعب عبر صناديق الاقتراع»، معبرين عن إدانتهم أيضاً لـ«أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني الداخلي، إلا في حدود الوساطة وتقريب وجهات النظر ووقف الحرب».

وتتمحور بنود مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا حول إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون عن النساء والشباب.

وتلقي عناصر «المرتزقة» الموجودة في ليبيا من جنسيات عدة بظلالها القاتمة على المشهد في البلاد، في ظل مخاوف من تصاعد نفوذ شركة «فاغنر» الروسية، واستثمارها في هذا المناخ المضطرب بحسب متابعين، وهو ما كشفت عنه السفارة الأميركية؛ حيث إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحدثت مع المشير حفتر حول «الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية، المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان».

المخاوف ذاتها عبر عنها عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي، واعتبر في تصريح صحافي أن الوضع في السودان سيؤثر على الأمن القومي الليبي، فيما قال متابعون إن عقد الانتخابات في ليبيا «مرهون باستقرار الأوضاع في السودان إلى حد بعيد».