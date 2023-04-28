الغرياني: هيئة الأوقاف “داء عضال” يسري في جسد الأمة الليبية وهم صنيعة الاستخبارات

تطرق المفتي المعزول من قبل مجلس النواب “الصادق الغرياني” إلى تدخل من وصفهم بـ “المداخلة” وقيامهم بالتشويش خلال إعلان موعد عيد الفطر وتدخل هيئة الأوقاف بتخصصات دار الافتاء، معلقًا: “تدخل هؤلاء الناس داء عضال يسري في جسد الأمة الليبية، هؤلاء أناس لا يعرفون ما يصنعون ويدمرون بلادهم، وفي حقيقة أمرهم صنيعة الاستخبارات وإن تظاهروا بالمشيخة والحرص على الدين.

وزعم في تصريحات متلفزة، أن من تقودهم المخابرات العالمية في السعودية وفروعها الأخرى الأمريكية وغيرها بثوهم في بعض بلاد المسلمين لتخريبها وزعزعة الاستقرار والانقضاض على كل شيء ثابت، ولا يريدون بقاء الشرعية المتفق عليها لذلك يطعنون بالعلماء ويقتلونهم ويسبونهم ويتدخلون في مسائل أخرى”.

وأضاف: “القتل أعظم شيء، وفيه حرمة ليس فقط على العلماء بل حتى عامة الناس، لا يتورعون عن فعله، نسأل الله أن يخلصنا من شرهم وهذا فساد عظيم للبلد لا بد أن نعمل على وقفه”.

كما بيّن أن الأوقاف أكبر مؤسسة دينية في البلاد، لكن لم يصدر منها أي منشور يوجه المساجد التي تقع تحت سيطرتهم خلال ما أسماها “حرب 2019” للتحشيد ودفع الظلم وجمع المواطنين للمقاومة.

معتبرا أن الكثير من الخطباء يحرضون على البلاد ويدعمون خليفة حفتر ويناصرونه ويدعون له بالنصر والتمكين. على حد قوله. .