القبض على طبيب مزور امتهن النصب على محلات الذهب ببنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة بنغازي القبض على مواطن يتمهن التزوير والنصب على التجار.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي، في بيان، أن “القضية بدأت بعد تقدم صاحب محل ذهب في مدينة بنغازي بشكوى ضد مجهول اشترى منه طاقمان ذهبيان بموجب إيداع مصرفي بقيمة 97 ألف و900 دينار ليبي”.

وتابع البيان؛ أنه “بعد أيام تبين للشاكي تاجر الذهب أن قسيمة الإيداع تلك مزورة لتباشر إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي العمل على الواقعة”.

وأردف البيان؛ أنه “تم تفريغ محتويات كاميرات مراقبة محل الذهب الواقع بشارع دبي فتوصل المحققون إلى شخصية الرجل مقدم قسيمة الإيداع المزورة”.

وأشار البيان إلى أنه “بالبحث والتحري عن الشخص الظاهر في الكاميرات توصل المحققون لهويته وهو طبيب يعمل في إحدى المشافي الحكومية في مدينة بنغازي ويقيم في منطقة أرض زواوة”.

وأوضح البيان أنه “بنصب كمين محكم له تم ضبط المتهم ونقله لمقر البحث الجنائي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي لمباشرة التحقيقات معه”.

وخلال الاستدلال معه اعترف المتهم بأنه “زور قسيمة الإيداع التي قدمها لمحل الذهب وذلك عبر جهاز لابتوب في منزله وهو الجهاز الذي تم تحريزه فيما بعد من منزل المتهم والذي وجد به أيضا تلك المصوغات الذهبية”.

وخلال التحقيق اعترف المتهم أنه “مارس ذات عمليات النصب على محلين آخرين لبيع الذهب في بنغازي اشتري منهم أطقم ذهبية بقسائم إيداع مزورة هي الأخرى بقيمة إجمالية تبلغ 50 ألف و 650 دينار ليبي إضافة لاعترافه بقيامه بعملية نصب أخرى على محل بيع هواتف محمولة اشترى منه هواتف بقيمة 8 آلاف و 200 دينار ليبي”.

وختم البيان موضحًا أنه “بعد تواصل جهاز البحث الجنائي مع أصحاب المحلات سالفة الذكر والذين كانوا قد حرروا محاضر في أوقات سابقة ضد المتهم لدى جهات أمنية أخرى تم إحالة المتهم للنيابة العامة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية حياله”.