هذا مصير أوكار العصابات.. نتائج اجتماع الزاوية بين قيادات عسكرية وأعيان المدينة

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” على شرعية مطالب المحتجين بمدينة الزاوية ، مبدئا استعداد الجيش للدفاع عن آهالي المدينة وبسط الامن داخلها.

وفي وقت سابق، انطلقت احتجاجات المواطنين في مدينة الزاوية مساء الأربعاء الماضي، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وعلى خلفية ذلك أغلقت مداخل مصفاة الزاوية، والطريق الساحلي ومقر المجلس البلدي.

وقال ” الحداد ” في كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي مدينة الزاوية إن الدولة لديها القوة الكافية من الضباط وضباط الصف والجنود لتأمين مدينة الزاوية ومختلف المناطق، وإن هناك حلولا مرضية لأهالي المدينة سيتم تنفيذها.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعًا عقده رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد وعدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية بعد الأحداث التي شهدتها المدينة الليلة قبل الماضية.

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على «تشكيل لجنة من 15 عضوًا، تشمل خمسة من الحراك وثلاثة من الأعيان وسبعة من قيادات الجيش» لبحث مطالب أبناء الزاوية الجمعة.

ووفقًا للمصادر أمر رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتجهيز الطيران المسير ووضعه تحت أوامر اللجنة المشكلة ,

وأوضحت المصادر ان العملية العسكرية المدعومة بالطيران المسير ستبدأ في غضون أيام حيث تهدف لدك أوكار العصابات والمهربين وتجار المخدرات في كل ارجاء الزاوية شمالا وشرقا وجنوبا وغربا .