| ما تأثير حرب السودان على خطة باتيلي للانتخابات الليبية؟

نورلاند يبحث في الكونغو جهود عقدها “مبكراً”… وتأمين الحدود

– (صحيفة الشرق الشرق الأوسط): يبدي قطاع واسع من السياسيين الليبيين تخوُفه من تأثير الحرب الحالية في السودان على خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الرامية إلى عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية في بلادهم قبيل انتهاء العام الحالي.

فمن جهة، يرون أن الصراع الدائر في “الجارة الشقيقة” لن يسمح بإخراج عناصر “المرتزقة” المنتمين إلى جنسيات أفريقية من البلاد، وسط تخوف من عمليات نزوح واسعة، واختراقات محتملة للحدود، ما يشتت جهود القوات الأمنية والعسكرية في ليبيا التي تعاني الفوضى الأمنية أصلاً منذ 11 عاماً.

ورأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، اليوم (الجمعة)، أنه في حال إذا ما استمرت الحرب في السودان، وتسببت في نزوح مدنيين ومقاتلين فإن ذلك قد يؤثر في استقرار ليبيا، ولفت إلى أن “الانشغال الدولي بما يحدث في السودان قد ينعكس سلباً على حل الأزمة الليبية، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني”.

كما رأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن الحرب السودانية سيكون لها تأثير كبيرة في الأوضاع في ليبيا. وقال في تصريح صحافي، إن لجنته ستعرض على جلسة مجلس النواب المقبلة تقريراً مفصلاً يتعلق بما يجب اتخاذه لحماية الحدود بين البلدين.

واستدراكاً لما قد يترتب على الصراع العسكري في السودان وتداعياته على الأزمة الليبية، سارع ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، بمناقشة القضية مع بعض الأطراف الأفريقية، إذ بحث مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، عدداً من الموضوعات من بينها المصالحة الوطنية في ليبيا، والانتخابات المنتظرة، وتأمين الحدود.

وقال نورلاند في تصريح عبر حساب سفارته على “تويتر” مساء الخميس: “تدعم كل من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد”.

وأضاف: “أبلغت الرئيس ساسو نغيسو، ووزير الخارجية غاكوسو تقديرنا قيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة في ليبيا”. وتابع: “اتفقنا أيضاً على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة”.

وبشأن ما يجري في السودان، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن ليبيا “وقفت، ويجب أن تقف موقف الحياد على مسافة واحدة بين أطراف الصراع المسلح، ولم ولن تدعم أي طرف من الأطراف المسلحة على حساب الآخر”.

وعبّر النواب في بيان أصدروه اليوم (الجمعة) عن إدانتهم ما يتعرض له الشعب السوداني الشقيق “من فتنة وصراع مسلح لن يخرج منه أي طرف منتصراً، بل إن الخاسر الأول هو السودان الشقيق وشعبه الأبي”.

كما دعوا “الأشقاء في السودان بوقف هذه الاشتباكات فوراً، والاتجاه إلى طاولة الحوار تحت عنوان تحكيم الشعب السوداني في انتخابات عامة تحسم التنافس على السلطة بقرار من الشعب عبر صناديق الاقتراع”، معبرين عن إدانتهم أيضاً لـ”أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني الداخلي، إلا في حدود الوساطة، وتقريب وجهات النظر، ووقف الحرب”.

وسبق لباتيلي القول إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وإن المبادرة جاءت بعد طلبات تقدم بها لجميع أطراف الأزمة الليبية، بشأن مقترحاتهم لحل الأزمة.

وتتمحور بنود مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، حول إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الحالي. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية، وممثلون للنساء والشباب.

وتلقي عناصر “المرتزقة” الموجودة في ليبيا من جنسيات عدة بظلالها القاتمة على المشهد بالبلاد، في ظل مخاوف من تصاعد نفوذ شركة “فاغنر” الروسية، واستثمارها في هذا المناخ المضطرب وفق متابعين، وهو ما كشفت عنه السفارة الأميركية من أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحدثت مع المشير حفتر حول “الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة (فاغنر) الروسية، المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان”.

المخاوف نفسها عبّر عنها عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي، وفيما رأى في تصريح صحافي، أن الوضع في السودان سيؤثر في الأمن القومي الليبي، قال متابعون إن عقد الانتخابات في ليبيا “مرهون باستقرار الأوضاع في السودان إلى حد بعيد”.

الشرق الأوسط، 28/4/2023