الميهوب: سنقف على حدودنا الليبية بالمتاح.. ونأمل أن يتوقف نزيف الدم السوداني

حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من تأثيرات كبيرة على بلاده، بسبب الصراع الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار “الميهوب” في تصريحات صحفية إلى أن لجنة الأمن القومي، ستعرض تقريرًا في جلسة لمجلس النواب المقبلة، لمناقشة الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه لحماية الحدود مع السودان.

وأضاف قائلا: “بداية نحن نأمل أن تتوقف هذه الحرب، فالمنتصر فيها خاسر“.

وتابع: “بالتأكيد سيكون لها الأثر الكبير، ونحن نتابع مع الأجهزة ذات العلاقة، تطورات الأوضاع في السودان، وما يجب اتخاذه بالخصوص“.

وأوضح: “في جلسة مجلس النواب القادمة، سنعرض تقريرنا، والتوصية بما يجب اتخاذه على الحدود، وباقي مدن ليبيا“.

واختتم تصريحاته قائلا: “نأمل أن يتوقف نزيف الدم السوداني. ونحن في ليبيا سنقف على حدودنا بالمتاح