الزوبية لـ”المشري”: أنت تقتات على أحداث مدينتك الزاوية

العنوان – طرابلس

انتقد المدير السابق للإدارة العامة لإعلام الخارجي جمال الزوبية، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول احداث الزاوية.

وقال الزوبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المشري يعتبر نفسه وكأنه مجتمع مدني ينتقد أداء غيره ونسي أنه هو من أول المسؤولين الذين يسعون لأجل بقاءهم أطول وقت في السلطة ويعرقلون الانتخابات”.

وتابع المدير السابق :”المشري يقتات على أحداث مدينته وهو أحد أركانها ليصفي حساباته مع الدبيبات”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وجه انتقادات أمس الخميس، لأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المشري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الاجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة”.

وأضاف رئيس المجلس :”المهم هو أن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط”.

وتابع المشري :”الحكومة منشغلة بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية ماجعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومترًا”.