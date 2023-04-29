عطلة عيد العمال في ليبيا.. يومان بالشرق والجنوب ويوم واحد بالغرب

قررت حكومة الوحدة المتمركزة بغرب ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة، أن تكون العطلة الرسمية لعيد العمل للعام 2023 يوم الإثنين المقبل، في كافة المؤسسات والمرافق العامة.

ونص القرار على أن يراعى في العطلة المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم.

على الجانب الآخر قررت الحكومة المكلفة والمتمركزة في شرق وجنوب ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، أن يكون يوما الأحد والإثنين المقبلان عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ونص قرار الحكومة المكلفة على أن يستثنى منه المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملها ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام.

وأوضحت الحكومة أنها أعطت يوم الأحد عطلة لوقوعه بين عطلتين تطبيقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

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