تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية في بعض البلديات

الوطن| متابعات

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن تمديد فترة التقدم بطلبات الترشح للانتخابات المجالس البلدية في بلديات (زوارة – درج – برقن – الجليدة) حتى يوم الأحد الـ7 من مايو 2023.

اللجنة وعبر بيان لها رصده موقع الوطن، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتوسيع الفرصة للراغبين في الترشح وتشجيعهم على المشاركة ولاستكمال جميع متطلبات وإجراءات الترشح المطلوبة أمام اللجان الفرعية؛ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بتلك البلديات على أكمل وجه.

ودعت اللجنة جميع الراغبين و المهتمين بالعمل البلدي والترشح في انتخابات المجالس البلدية للتقدم بطلباتهم خلال الفترة المعلنة، للمساهمة في عملية بناء وتطوير بلدياتهم.