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موقع “cancer today”: هناك 132 حالة مصابة بالسرطان لكل 100 ألف شخص في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشار موقع “cancer today” إلى أن هناك 132 حالة مصابة بالسرطان لكل 100 ألف شخص في ليبيا، وفقا لبيانات 2020

وبلغ إجمالي الإصابات المشخصة لعام 2020  904 حالة منها 480 من النساء و424 من الرجال، ويعد سرطان الثدي عند النساء وسرطان الرئة عند الرجال الأكثر انتشارا في البلاد. بحسب الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان.

وتشير أحدث إحصائية أممية إلى إن 6077 شخصًا ينضمون لطابور المرضى بالسرطان في ليبيا سنويًا، وإن النسبة الأكبر من عدد المصابين هم المصابون بسرطان القولون والرئة بنسبة 12% لكل منهما من إجمالي المصابين بالسرطان في البلاد،

ثم تأتي الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 11%، وتاليًا سرطان المثانة بنحو 6.4%، في مقابل 59% لباقي أنواع السرطانات.”

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صحيفة الساعة 24

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