ليبيا الان

المبعوث الفرنسي لدى ليبيا: ستلعب فرنسا دور إيجابي في استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

منذ ساعة واحدة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك