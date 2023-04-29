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بن قدارة يثني على إنجازات رجال السلامة المهنية في القطاع النفطي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في اليوم الوطني والعالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، على إنجازات رجال السلامة المهنية بقطاع النفط.

وشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جهود العمال القيمة في تطبيق قواعد السلامة والصحة وحماية البيئة.

وختم بن قدارة قائلًانعتز بعطائكم ونفخر بدوركم الحيوي في جميع المواقع النفطية، لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، بما يضمن سلامتهم واستمرار عمليات الإنتاج وزيادته“.

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المؤسسة الوطنية للنفط اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل فرحات بن قدارة ليبيا

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الوطن الليبية

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