بن قدارة يثني على إنجازات رجال السلامة المهنية في القطاع النفطي

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أثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في اليوم الوطني والعالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، على إنجازات رجال السلامة المهنية بقطاع النفط.

وشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جهود العمال القيمة في تطبيق قواعد السلامة والصحة وحماية البيئة.

وختم بن قدارة قائلًا “نعتز بعطائكم ونفخر بدوركم الحيوي في جميع المواقع النفطية، لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، بما يضمن سلامتهم واستمرار عمليات الإنتاج وزيادته“.