إنفاذ القانون تباشر إزالة التعديات الواقعة على حرم طريق السكة بمدينة الخمس

العنوان – الخمس

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية باشرت في إزالة التعديات الواقعة على حرم طريق السكة بمدينة الخمس.

وأضافت الوزارة أن أعمال الإزالة تمت بناء على أمر مكتب النائب العام بمشاركة دوريات جهاز الشرطة الزراعية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أعمال الهدم تمت بعد انقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء وفقاً للتشريعات النافذة.

وكان مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي بنغازي باشر الخميس، بإزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة.

وأكد الجهاز أن الهدم والغزالة تتم بتعليمات النائب العام في إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة الي منطقة جروثة.

وأوضح الجهاز أنه تمت إزالة عدة مباني مخالفة داخل الحدود الإدارية لبلدية بنغازي رفقة مهندسين من مشروع السكة الحديدية، وستستمر هذة الحملة لحين انتهاء إزالة كافة المباني المخالفة بخط السكة الحديدة والمنطقة المحيطة بها.