الهنقاري: اتّهام محمود بن رجب بإدخال “سوريين” ضمن اللواء 52 باطل

أكد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن اتهام اللواء 52 بإمرة محمود رجب بإدخال عناصر من السوررين لتأمين الزاوية باطل وعاري عن الصحة.

وقال “ابن رجب”، في منشور له بفيسبوك، “إن مطلب دخول قوة عسكرية وأمنية من خارج الزاوية لن تجد أذان ا صاغية عند أي قوة تغامر بالقبول نظرا لخصوصية الزاوية”.

وأضاف، أن “أبناء الزاوية من ضباط وقادة عسكرين وأمنيين أولى بها وعليهم التزام أخلاقي وإخلاص لمدينتهم، ومن تتوفر فيهم شروط الشهادة النزاهة والكفاءة ونعتبرها مرحلة أولى نأمل منها نتائج مرضية في الوقت الراهن”.

واختتم “وما حدث البارحة برفض اللواء 52 بامرة المقدم محمود رجب واتهامه بادخال عناصر من السوررين. اتهام باطل وعاري عن الصحة”.