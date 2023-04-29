الساعدي: العباني سفيه وبقاؤه في منصبه إساءة لحكومة الدبيبة بأسرها

هاجم سامي الساعدي، عضو دار إفتاء الغرياني، محمد احميدة العباني رئيس هيئة الأوقاف في طرابلس، على خلفية الجدل الدائر بشأن مخالفة المفتي المعزول الصادق الغرياني إجماع أغلب الدول العربية والإسلامية على أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهجوم العباني على الغرياني ووصفه بضعيف البصر.

كتب قائلًا على فيسبوك: “تربينا منذ نعومة أظفارنا على احترام الكبير ولو كان أميًا، وفي شبابنا وفورة حماستنا اختلفنا مع تيارات وعلماء كبار في آرائهم واختياراتهم، ولكن بفضل الله حفظنا للكبار أقدارهم، وعرفنا لهم علمهم وسابقتهم وتحملنا في سبيل ذلك شتى التهم بسبب إنصافنا وتوقيرنا لهم، لكن ما صدر من رئيس هيئة الأوقاف فاق كل التوقعات وتجاوز كل الحدود، وأقول إنه أساء لأسرته التي أعرفها منذ الصغر، ورحم الله عمي احميدة، لو كان حياً ما كان ليرضى بهذا السفه والنزق، وأتمنى من شقيقه الأخ نصر الدين أن يأخذ موقفًا حازمًا من أخيه.” وفق تعبيره.

أضاف قائلًا: “كما أطالبُ السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يقيله ويضع بدلًا منه رجلاً رشيداً، إذ إن بقاءه إساءة للحكومة بأسرها” على حد قوله.