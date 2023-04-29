الحداد: مستعدون للدفاع عن مدينة الزاوية

أكد رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد خلال زيارته لمدينة الزاوية الاستعداد للدفاع عنها وذلك بعد موجة من الاحتجاجات شهدتها المدينة بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها.

وأعرب الحداد خلال كلمة مصورة عن الاستعداد للدفاع عن المدينة مبينا أن رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية وأنها قادرة على حماية المواطنين والدفاع عنهم.

وأشار الحداد إلى أن مطالب الشباب في الزاوية مشروعة مشددا على ضرورة حماية المدينة من أي خروقات.

وشهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، احتجاجات شارك فيها عدد من أهالي المدينة الغاضبين بسبب الانفلات الأمني، وغياب دور الأجهزة الأمنية، وذلك بعد انتشار مقطع مرئي لعمليات تعذيب تمارسها إحدى العصابات في حق أبناء المدينة.