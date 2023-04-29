ليبيا.. طقس ساخن وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية بوجه عام هذا اليوم، ومن المتوقع ظهور بعض السحب غدا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة غدا.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها -غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.